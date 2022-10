Le parole in conferenza stampa di Delphine, centrocampista del, dopo la sfida dicontro la- "Mi sentivo al di sotto delle mie potenzialità classiche ma è normale, ho ripreso solo da due settimane. Il risultato è frustrante come potete immaginare. Ci siamo fatte spaventare nel secondo tempo e siamo state punite con il gol ma faremo meglio nel prossimo match".- "Egurrola è uscita abbastanza presto, non so se avete visto le immagini ma era un infortunio impressionante: è stato un colpo alla nostra lucidità ma abbiamo dovuto riprenderci in fretta".- "Ora sarà più complicato. Un inizio nel girone non molto buono, dovremo riprendere il lavoro tutte insieme, ho fiducia nello staff e nelle compagne. So che lavoreremo tutte insieme, nulla è perduto e lavoreremo sodo per raggiungere la qualificazione".- "Non ci è mai successo di essere così in basso in Champions. Le mie compagne sono tutte di alto livello, abbiamo sofferto per gli infortuni, dobbiamo continuare a lavorare. Nulla è perduto e sono fiduciosa in me e nelle mie compagne".- "Il divario con la Juve si è ridotto, sono una grande squadra, l'abbiamo visto e sono stagioni che continua a macinare successi e crescere, è sempre una gara complicata, richiede sempre molto lavoro. Non possiamo dormire sugli allori, ci sono altre squadre che spingono da dietro ma meglio così, è positivo per il calcio femminile".- "Siamo state meno efficaci, abbiamo mancato nella finalizzazione nelle ultime gare, sicuramente a causa degli infortuni, delle assenze pesanti. Dobbiamo riprenderci, riorganizzarci, nulla è perduto".