di Marco Amato, inviato all'Allianz Stadium

La conferenza stampa di Delphine Cascarino e Sonia Bompastor, dopo la sconfitta del Lione per 2 a 1 contro la Juventus Women.





Cascarino: “Siamo molto deluse, nel primo tempo eravamo in controllo, non è andata come speravamo. Ci sentivamo superiori, abbiamo perso concentrazione nel secondo tempo, cercheremo di rimediare al ritorno. Sì sicuramente dopo l’espulsione ci siamo dovute riorganizzare e siamo state svantaggiate dall’essere in meno, abbiamo dovuto aggiustare le cose e rincorrere la partita invece che farla noi. Dal punto di vista tattico è difficile giocare in 10, ci ha penalizzato questo, loro hanno fruttato meglio le occasioni e hanno finalizzato. Frustrante finire così, ma lavoreremo per preparare la prossima. Il rimpianto c’è, dovevamo chiudere con 2 o 3 gol per metterci al sicuro. Cercheremo di non rifare gli stessi errori, nelle difficoltà vengono fuori le grandi squadre”.



Bompastor: “Delusione per il risultato, nel primo tempo riuscivamo a gestire bene ma non abbiamo saputo concretizzare maggiormente, ci ha penalizzati l’espulsione e alla fine abbiamo ceduto. Da bordocampo è difficile analizzare gli episodi arbitrali, lo vedremo dopo. Preferirei non parlare dell'arbitraggio e concentrarci su di noi. nello spogliatoio ho detto che bisognerà capire a freddo cosa è andato storto, rivedere le cose, restano 90 minuti a casa e tutto è ancora aperto. Nello spogliatoio la delusione la faceva da padrona, dobbiamo recuperare e ritrovare carattere per vincere in casa”.