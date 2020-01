Gli osservatori della Juventus sono volati a Lione per assistere alla vittoria della squadra di Rudi Garcia per 3-1 sul Brest nei quarti di finale della Coppa di Lega,come riporta Calciomercato.com. I motivi sono due: per scoprire il primo basta vedere il tabellone della Champions League, con la Juve che sfiderà il Lione negli ottavi di Champions; l'altro motivo è legato al mercato: i bianconeri, infatti, sono interessati a Houssem Aouar e Moussa Dembelé, seguiti attentamente dagli scout bianconeri in attesa delle prime mosse da parte della società.