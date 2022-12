Soniaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro laWomen. Queste le sue parole:"Abbiamo ritrovato nuova freschezza, la caviglia di Sara va molto meglio dopo tre mesi fuori. Porterà freschezza, sta tornando anche Carpenter, non ancora al massimo ma sta meglio. Schiereremo le stesse giocatrici dell'Arsenal ma con Sara"."Dopo un inizio diverso abbiamo vinto tre match di fila. Siamo sempre qui per vincere, abbiamo cambiato approccio a livello mentale, è cambiato. Siamo a casa, vinceremo, la posizione è più comoda rispetto all'inizio"."Rispetto all'Arsenal l'aspetto offensivo non è stato all'altezza del difensivo. Lavoriamo a livello tecnico e mentale per migliorare negli ultimi 30 metri, per occupare l'area e segnare"."Sicuramente cercheremo di mantere la nostra filosofia e abitudini. Solidità difensiva e velocità. Mantenere palla il più possibile e cercare di vincere"."La Champions è una ventata di freschezza, sta bene. Potrebbe rientrare"."Le incontriamo regolarmente e sanno creare difficoltà. Abbiamo vissuto scenari sorprendenti, ricordo la nostra espulsione l'anno scorso. Non mollano la presa, sono preparate a livello tattico, hanno giocatrici veloci che fanno male e creano disturbi. Domani sarà combattuta, loro vogliono qualificarsi e faranno di tutto per raggiungere questa qualificazione"."Le conosciamo da tempo, sovente. Fuori casa abbiamo anche perso e pareggiato. Sono preparate. Hanno giocatrici efficaci. In questo caso forse abbiamo un piccolo vantaggio ma non del essere la discriminante. Sarà una partita da giocare e sarà bellissima".