L'allenatrice del Lione femminile Sonia Bompastor ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Juventus Women.



LE BIANCONERE - "Abbiamo molto rispetto verso la Juve per le qualità dimostrate. Dovevamo essere vigili, avevano eliminato squadre forti. Hanno tante giocatrici interessanti, sono una squadra coerente sia in attacco che in difesa e si faranno conoscere nel futuro".



IL MATCH - "Con la preparazione di questa partita sapevamo che avevamo degli obiettivi chiari: bisognava segnare almeno un gol. Siamo partite piano ma poi quando è arrivato il gol è stata una vera e propria liberazione".



HORAN - "E' stata titolare per la prima volta. Sono sicura che ha potuto fare la differenza sia in termini tecnici che difensivi. Ha dato un contributo importante per portarci alla vittoria".



LIONE E PSG - "La Francia è molto fiera di avere due squadre in semifinale. Si diceva che fossimo indietro, ma dopo questa vittoria possiamo portarci avanti nella preparazione a questi 180 minuti per giocarli al meglio".



L'ARBITRO - "Sull'arbitraggio penso che come all'andata sia stato buono. Ha seguito la linea dell'andata e ci sono delle tecnologie ora per aiutare gli arbitri".



HENRY - "E' stata sostenuta per poter avanzare nel suo percorso. Sono felice di averla fatta giocare stasera, conto su di lei e ho grande fiducia".