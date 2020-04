A RMC Sport, radio francese, il patron del Lione - che dovrà affrontare la Juventus nel ritorno degli ottavi di Champions League - ha parlato della situazione calcistica in Francia: "Gli orientamenti sono gli stessi di quelli che stiamo cercando di sviluppare per i campionati nazionali. Le partite nazionali avranno la priorità, ma lo sviluppo del Coronavirus fa sì che ci sia un’altra dimensione: le gare di calcio sono uno spettacolo a cui i tifosi devono partecipare, non avrebbe senso senza di loro. Il tutto, ovviamente, senza rischi per tutti".