Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas parla ai giornalisti francesi dopo la vittoria in campionato contro il Metz che anticipa la sfida di Champions League contro la Juventus: "E' un successo molto importante in vista del nostro prossimo match. Importante per i giocatori e per lo staff, abbiamo sentito tante cose, sembrava che non fossimo più capaci di vincere. Per questo è un risultato positivo. Ci dà tanta fiducia, ne avremo bisogno la prossima settimana, sarà una settimana fantastica, i nostri tifosi sono entusiasti".



L'intervento completo nel video: