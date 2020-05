Jean-Michel Aulas, presidente del Lione che affronterà la Juventus nel ritorno degli ottavi di Champions, è tornato a parlare dello stop del campionato francese ai microfoni de L'Equipe: "Abbiamo fatto ricorso contro lo stop alla Ligue 1 e aspetto la sentenza entro fine mese”. Già nei giorni scorsi, Aulas si era detto preoccupato per come si sarebbe presentato il Lione negli ottavi di Champions, se quando la sua squadra affronterà la Juventus si presenterà senza aver giocato una partita da mesi con i bianconeri che, se dovesse ricominciare la Serie A, potrebbero arrivare alla sfida più in forma.