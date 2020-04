Jean Michel Aulas, attuale presidente del Lione, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano sportivo francese l'Equipè sulla ripresa delle competizioni. Ecco le sue parole: "Ho paura che non possiamo riprendere subito. Potremmo dover studiare un altro scenario che dicevano Jean-Pierre Rivère e Al-Khelaifi: dover spostare tutto ciò per terminare la stagione 2019-2020 alla fine dell'anno e riprenderemmo all'inizio del 2021 la nuova stagione. Questo è uno degli scenari che interessa alla FIFA con i Mondiali in Qatar. Non sono favorevole allo stop dei campionati. Va bene tutto ciò che mi permette di finire i vari tornei".