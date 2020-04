Jean Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato ai microfoni di RMC Sport della possibile ripresa delle attività sportive, tra campionato, in Ligue 1, e Coppe europee, con il ritorno degli ottavi di finale di Champions con la Juve ancora tutto da giocare: "Gli orientamenti sono gli stessi di quelli che stiamo cercando di sviluppare per i campionati nazionali. Le partite nazionali avranno la priorità. Ma lo sviluppo del coronavirus fa sì che ci sia un'altra dimensione: le partite il calcio sono uno spettacolo a cui i tifosi devono partecipare, non avrebbe senso senza i tifosi. Il tutto, ovviamente, senza rischi per tutti".