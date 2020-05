Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas è tornato a parlare dello stop del campionato francese, facendo un nuovo appello ai vertici federali: "La Premier League riprenderà il 17 giugno. Permetteteci di riprendere gli allenamenti dal 2 giugno e poi di giocare a porte chiuse a luglio, appena 15 giorni dopo gli inglesi e tutti gli altri". Il Lione, che stando alle attuali decisioni della federazione francese non giocherà più in campionato, sarà il prossimo avversario della Juventus in Champions, dove si ripartirà dalla gara di ritorno degli ottavi di finale dopo l'1-0 dei francesi all'andata.