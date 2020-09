Durante la conferenza stampa di presentazione di Lucas Paquetà, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha parlato anche delle possibili cessioni del Lione, spiegando che: "C'è tempo fino a venerdì sera, poi non ci saranno partenze. Sappiamo però che potremmo perdere due giocatori". Una deadline che interessa anche la Juventus, da tempo con gli occhi puntati sul gioiellino classe '98 Aouar. Per il centrocampista è in pole l'Arsenal, ma secondo la stampa francese i bianconeri avrebbero fatto una telefonata ai dirigenti del Lione per capire a che punto è la trattativa con i Gunnersi e se ci sono margini per un inserimento.