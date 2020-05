Jean-Michel Aulas infuocato. Il presidente del Lione ha rivolto un appello al Primo Ministro Édouard Philippe e al Ministro dello Sport Roxana Maracineanu, tramite Twitter: "La Premier League riparte. Vi chiedo di permetterci di riprendere gli allenamenti dal 2 giugno e di tornare a giocare, a porte chiuse, dal 15 luglio". Un'idea che ha trovato terreno fertile tra i presidente della Ligue 1.



Il presidente della Fff Le Graët ha spiegato: "L’idea sarebbe di riprendere a inizio agosto con la finale della Coupe de la Ligue, in modo che il Lione possa prepararsi al match di Champions contro la Juventus in programma il 7 o l’8 agosto, ma dovremo adattarci alle date disposte dall’Uefa".



In attesa di conoscere il giudizio del Consiglio di Stato, scrive il Corriere dello Sport, al quale ha presentato ricorso, Aulas ha anche scritto una lettera alla ministra dello Sport francese, Roxana Maracineanu: "Vi sollecitiamo, sotto il controllo del Comitato scientifico, ad autorizzare dal 2 giugno la ripresa degli allenamenti collettivi per gruppi di massimo 11 persone, al fine di considerare congiuntamente con la lega calcio, il 15 giugno, la possibilità di riprendere o meno i campionati a porte chiuse intorno all’inizio di luglio. La LFP afferma che è lo Stato che ha definitivamente interrotto il campionato, senza la possibilità di terminarlo, ad esempio con i playoff come suggerito dall’UEFA".