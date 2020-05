Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas, non le manda di certo a dire e racconta, furioso, all'Equipe il suo punto di vista riguardo la chiusura anticipata del campionato francese. Aulas pensa che il suo Lione rischia di partire molto svantaggiato in un ipotetico scontro estivo contro la Juventus, nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Ecco le sue parole: "Ci troveremmo con entrambi i piedi legati e la testa mozzata per giocare contro i bianconeri, che nel frattempo avranno ripreso la competizione dalla fine di giugno", ha spiegato Aulas all'Equipe.