A Le Parisien, Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato della possibilità che anche il calcio possa ripartire in Francia: "Faccio una campagna per Paris, Lione, Lille e Saint-Etienne, hanno il diritto di giocare delle partite amichevoli. Il PSG porta mezzi considerevoli al calcio francese in modo che cerchi di svilupparsi. È la maggior vittima, con noi, di quello che è successo: noi abbiamo perso quasi 100 milioni di euro di fatturato. Temo che per il PSG sia il doppio".