La notizia del giorno è ovviamente la grande sfida di questa sera al Groupama Stadium tra Lione e Juventus. Anche il quotidiano francese L’Equipe. si è concentrato sulla sfida degli ottavi di di finale di Champions. Una sfida che vale mezza stagione per la Juve e che può essere occasione di rilancio per i francesi. A Lione, questa sera, sono attesi per la grande sfida di Champions circa 3.000 tifosi bianconeri nell’impianto francese. Un numero di sostenitori importante per la sfida, con i tifosi pronti a far conquistare alla Juve il pass per i quarti di final già a Lione.