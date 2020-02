Aria pesante sul Lione fuori dalla zona Champions in campionato e prossimo avversario della Juve in Champions League.“Mi fido dei giocatori, sono responsabili - dichiara il ds del club Juninho Pernambucano -. Abbiamo una squadra particolare, ma non abbiamo cattivi né criminali in rosa. Sono giovani, non hanno vinto molto e forse gli manca un po’ della cultura che esisteva al Lione quando giocavo io. I tifosi reagiscono con passione perché conoscono gli stipendi dei giocatori e la loro vita privata. Ma il pubblico non vede il lavoro quotidiano in allenamento”.