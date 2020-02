L'Olympique Lione festeggia. Lo fa Garcia, pur predicando calma, lo fa Aouar, vero protagonista di questa notte, ispiratore del gol e talento messosi ancora una volta in luce. E' lui che a fine partita, come riporta Tuttosport, dichiara: "Abbiamo ottenuto questo risultato grazie a molta abnegazione e tantissimo sacrificio. È una vittoria di squadra perché tutti noi abbiamo dato il nostro meglio dal punto di vista del collettivo. In questo genere di partite una squadra come la nostra non poteva fare altro. Abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo, ma non è altro che l'andata. Al ritorno dovremo fare nuovamente del nostro meglio per far valere il vantaggio ottenuto qui. Sarà una sfida complicata ma cercheremo di proporre il nostro gioco anche a Torino, con molta fiducia nei nostri mezzi. Abbiamo il dovere di farlo".