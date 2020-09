1









Il direttore artistico di Radio Capital (e grande tifoso della Juve) Linus parla a Sky Sport alla vigilia del lancio del nuovo palinsesto della radio: "Dzeko o Suarez? Prenderei Dzeko, la Juve arriva da una stagione in cui i tifosi hanno fatto fatica a immedesimarsi nella squadra e ad amarla fino in fondo, Dzeko rappresenta di più quell'immagine. Anche in radio è una questione di identità. Nel caso di Radio Capital era importante che i singoli fossero riconducibili a quell'idea di radio che vogliamo condividere".