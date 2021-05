Linus a Sky Sport, ha parlato dei problemi della Juventus: "Non puoi far fare esperienza a un ex grande giocatore su una panchina del genere. Credo che la squadra abbia avuto prestazioni buone nei primi mesi per l'imprinting di stagioni precedenti. Ci sono stati pure molti infortuni, però non sono d'accordo sul fatto di rifondare. Tutti si basano su una sorta di asse, bisogna chiarire anche il ruolo di Cristiano. Finché segna va bene e ne ha fatti 25. Ma segnare sempre in 10 non è facile".