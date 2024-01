Il centrocampista dell'Atalanta,, ha commentato la vittoria per 5-0 contro il Frosinone durante un'intervista con Sky Sport: "Essere oggetto di interesse da parte di club importanti come la Juventus? È normale quando si apre il mercato, emergono situazioni del genere. È accaduto in Brasile, è successo quando ero alla Salernitana...". Ederson prosegue: "Per me è positivo, dimostra che sto svolgendo bene il mio ruolo e che attiro l'attenzione di molte persone. Queste voci sono comuni durante il mercato, ma la cosa più rilevante è il mio rendimento all'Atalanta, e attualmente sto facendo davvero bene qui".