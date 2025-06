L'Inter vuole Leoni: cosa cambia per la Juventus

Getty Images

Il mercato della Juventus si sta muovendo su tanti fronti, tra cui la difesa. I bianconeri stanno lavorando su diversi nomi, e tra quelli che piacciono da tempo c'è. Il giovane difensore, però, è tra i prospetti più interessanti e seguiti della Serie A, infatti tanti club hanno messo gli occhi su di lui.In particolare, come racconta La Gazzetta dello Sport,. Dopo aver ormai chiuso per l'arrivo di, i nerazzurri avrebbero individuato nel difensore gialloblù il nuovo obiettivo per Chivu, che conosce bene entrambi dopo la sua breve parentesi a Parma.

Il difensore piace molto anche a Milan e Juventus, ma al momento la Juve non ha ancora effettuato passi concreti, con diversi nomi sul piatto per rinforzare la difesa. Intanto, il prezzo fissato dal club gialloblù è di, cifra che l'Inter sembra disposta a pagare.