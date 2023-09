Il secondo big match della giornata si è concluso con la super vittoria dell'Inter nel derby; Milan sconfitto 5-1. Con questo risultato la squadra di Simone Inzaghi si trova da sola in vetta alla classifica con 12 punti in 4 partite. Il Milan invece rimane a 9 punti e viene superata quindi dalla Juve, che con la vittoria contro la Lazio si è portata un punto sopra i rossoneri. I bianconeri quindi, a prescindere da come andranno le altre gare della giornata chiuderanno il week end al secondo posto.