L'Inter su Cristiano Ronaldo? La verità di Fabrizio Romano

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, è intervenuto per chiarire le recenti indiscrezioni che vedrebbero Cristiano Ronaldo nel mirino di club europei, tra cui anche l’Inter. Secondo quanto riportato dal giornalista, non ci sarebbe nulla di concreto dietro queste voci che si sono diffuse negli ultimi giorni.“Abbiamo anche sentito dell’interesse dell’Inter e di altri club europei: detto che un giocatore meraviglioso come Cristiano Ronaldo, non c’è niente di vero in queste voci, semplicemente perché Cristiano non sta pianificando nulla del genere. Non so da dove provenga questa storia, ma il giocatore non ha avuto alcun contatto concreto con dei club. È totalmente concentrato sull’Al Nassr, con cui sta parlando di un eventuale prolungamento di contratto. Questa è la situazione. Il club saudita vuole costruire la squadra attorno a lui, visto per l’esempio l’interesse verso Luis Diaz”.

L’Al Nassr, infatti, considera Ronaldo il perno centrale del proprio progetto tecnico, sia per il presente che per il futuro. Il portoghese, da parte sua, sembra aver trovato stabilità e motivazione in Arabia Saudita, e non è attualmente interessato a un ritorno in Europa.