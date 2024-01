Le parole di Massimiliano Allegri nel post partita di Juve-Sassuolo non hanno lasciato indifferenti l'Inter ( QUI i retroscena). In viale della Liberazione pensano da un po’ che a Torino giochino furbescamente a nascondino, che il solo obiettivo sia scansare la pressione e caricarla tutta sull’attuale capolista: un’imboscata verbale prima di preparare quella in campo. Come riferisce la Gazzetta dello Sport però, il club nerazzurro pensa che non sia questo il momento di rispondere ufficialmente all'allenatore della Juve perché il focus deve essere sulla Supercoppa.