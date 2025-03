L'Inter rischia, ma resta prima. La classifica in attesa di Juventus-Atalanta

Un primo tempo da incubo per l’Inter

L’Inter rischia grosso contro il, andando sotto di due reti, ma riesce a completare la rimonta e a conquistare una vittoria fondamentale per la corsa allo scudetto. I nerazzurri si impongono per 3-2, mantenendo la vetta della classifica e spingendo il Napoli a -4, in attesa della sfida tra la squadra di Antonio Conte e la Fiorentina.Il primo tempo sorride al Monza, che gioca con personalità e sfrutta al meglio le incertezze della squadra di Simone Inzaghi. I brianzoli passano in vantaggio al 32’ grazie a Samuele Birindelli, bravo a battere Martinez dopo essersi infilato in area su un assist perfetto di Dany Mota. Il raddoppio arriva poco prima dell’intervallo, al 44’, con l’ex, che sorprende il portiere nerazzurro con un gran tiro a giro dal vertice sinistro dell’area.



La ripresa e la rimonta nerazzurra

L’Inter sembra alle corde, ma nel recupero della prima frazione trova un gol preziosissimo con Marko, che insacca dopo una sponda aerea di Denzelsu un lancio di HenrikhNel secondo tempo, Inzaghi prova a cambiare l’inerzia della gara inserendo Yanne Carlosal posto di Benjamine Stefan. Il Monza, però, continua a difendersi con ordine, mentre le occasioni per l’Inter scarseggiano.La svolta arriva al 64’: Hakan, con una splendida conclusione di controbalzo dal limite dell’area, firma il gol del pareggio e riaccende San Siro. La pressione dei nerazzurri aumenta e, al 77’, arriva l’episodio decisivo: su un cross dalla sinistra di Carlos Augusto, il pallone colpisce la pancia di Georgios Kyriakopoulos e supera Turati, nonostante il disperato tentativo del portiere del Monza di evitare la rete.