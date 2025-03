L'Inter perde Zielinski per più di un mese

Getty Images

Brutte notizie per: Piotrsi aggiunge alla lista degli indisponibili. Il centrocampista polacco si è infortunato sabato sera nella sfida contro il Monza, entrando in campo nella ripresa ma rimanendoci appena tre minuti prima di essere costretto a fermarsi per un problema muscolare.Gli esami clinici e strumentali a cui si è sottoposto oggi hanno evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra. Un infortunio che lo terrà lontano dai campi per circa 45 giorni, salvo sorprese nei tempi di recupero. Zielinski sarà rivalutato nelle prossime settimane, ma la sua assenza rappresenta un problema per Simone Inzaghi, che dovrà gestire al meglio il centrocampo in un periodo cruciale della stagione.

L’ex Napoli, arrivato a parametro zero, non ha ancora avuto modo di esprimersi al meglio con la maglia nerazzurra e questo stop rischia di rallentare ulteriormente il suo inserimento negli schemi della squadra. L’Inter, intanto, dovrà fare a meno di lui per le prossime partite, cercando alternative valide per mantenere equilibrio e qualità in mezzo al campo.