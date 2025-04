L'Inter perde Pavard per infortunio: le sue condizioni

un' ora fa



Brutte notizie per l’Inter a pochi giorni dalla semifinale di Champions League contro il Barcellona. Durante la sfida contro la Roma, al minuto 11, Benjamin Pavard si è infortunato in seguito a un contrasto con Celik. Nonostante l’assenza di contatto evidente, il difensore francese ha messo male il piede ed è rimasto a terra dolorante alla caviglia sinistra.



Dopo un rapido intervento dello staff medico, Pavard ha provato a rientrare in campo, ma dopo appena due minuti si è accasciato di nuovo, manifestando chiari segnali di impossibilità a proseguire. Simone Inzaghi, preoccupato, ha dovuto sostituirlo immediatamente inserendo Bisseck. L’ansia cresce in casa nerazzurra: Pavard è un elemento fondamentale per la difesa interista e la sua presenza contro il Barcellona è ora seriamente in dubbio. Nei prossimi giorni sono attesi esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio.