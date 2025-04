L'Inter perde Marcus Thuram per infortunio

Getty e Calciomercato.com

Brutte notizie in casa Inter in vista dei prossimi impegni cruciali. Come comunicato ufficialmente dal club nerazzurro, Marcus Thuram ha riportato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra e salterà la sfida contro il Bologna, in programma domenica al Dall’Ara per il campionato di Serie A.Questo il comunicato pubblicato dall’Inter sul proprio sito ufficiale:“Marcus Thuram si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno.”

Un infortunio che preoccupa anche in vista del derby di Coppa Italia contro il Milan, valido per la semifinale di ritorno e in programma mercoledì prossimo. Al momento lo staff medico nerazzurro sta monitorando costantemente le condizioni dell’attaccante francese, con l’obiettivo di tentare un recupero in extremis, anche se non ci sono ancora certezze sulla sua presenza.Thuram, autore di una stagione brillante, rappresenta un elemento fondamentale nell’attacco di Inzaghi. L’Inter spera di poterlo riavere al più presto, ma dovrà fare i conti con la prudenza per evitare rischi maggiori.