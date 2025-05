L'Inter pensa a De Winter, che la Juve ha ceduto per 8 milioni

Simone Gervasio

Mentrelavora per rinforzare il reparto offensivo con l’arrivo di Luis Henrique – come riportato da Sky Sport – la dirigenza nerazzurra tiene d’occhio anche la retroguardia. Tra i profili monitorati spunta quello di Koni De Winter, difensore centrale classe 2002 attualmente in forza al Genoa.Il club milanese ha effettuato un primo sondaggio esplorativo con la società rossoblù per valutare la fattibilità dell’operazione. Al momento si tratta solo di una fase iniziale, ma l’interesse è concreto. De Winter, cresciuto nel vivaio della Juventus, ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista in Liguria, guadagnandosi anche l’attenzione di alcuni club di Premier League.

Fisicità, velocità e duttilità tattica – può giocare sia in una linea a tre che a quattro – sono le qualità che hanno convinto l’Inter a inserirlo nella lista dei possibili innesti per la difesa, anche in ottica futura. Il suo profilo corrisponde al tipo di investimento giovane e sostenibile che la società intende perseguire in questa fase.