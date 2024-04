Le parole dell'Avvocatoa Telelombardia:"La Reggina e il Siena non erano in grado di pagare un debito scaduto, quindi la Covisoc ha detto che non poteva esserci la partecipazione al campionato. L’Inter al di là del prestito e della posizione debitoria che nasce nello stato patrimoniale e non nel conto economico, che sono cose reali ma che non incidono nella sussistenza di debiti. Nel caso sarebbe dovuta essere la Covisoc a bloccare l’iscrizione al campionato, questa cosa non può essere sollevata oggi ma eventualmente potrebbe essere un problema per la prossima stagione, ma l’esposto oggi non regge. Non c’è possibilità oggi di un’esclusione dal campionato".