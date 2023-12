Non è stato facile vincere aper la Juve, anzi tutt'altro. Per 80 minuti si sono rivisti i fantasmi di Genova con la possibilità di sprecare altri due punti dopo essere andati in vantaggio. Questa volta però la Vecchia Signora ha avuto dalla sua parte, finalmente, i gol dei suoi attaccanti.ha bagnato il suo esordio da titolare con una prestazione da predestinato e con un gol strepitoso in apertura di partita. Dusaninvece ha finalmente ritrovato un gol decisivo su azione, fondamentale per la Juventus per rimanere attaccata al carro dell'inter e continuare a mettergli pressione.Pressione a cui l'Inter ancora una volta ha saputo rispondere nel migliore dei modi vincendo anche in assenza del suo giocatore più importante, Lautaro Martinez, rimettendo a distanza di sicurezza la squadra bianconera.La formazione dideve assolutamente migliorare la gestione della partita soprattutto nelle gare in cui trova il vantaggio relativamente presto perché non si può continuare poi sempre a rischiare di gettare al vento la vittoria.soprattutto adesso che ha ritrovato i gol degli attaccanti poi se l'Inter continuerà a vincere sarà un altro discorso ma a partire già dalla prossima giornata con Juventus-Roma e Genoa-Inter vediamo cosa succederà anche perché per una volta sarà la squadra di Inzaghi a giocare anticipatamente.@stefanodiscreti