L'Inter e le polemiche arbitrali: parla Marotta

AFP via Getty Images

Beppe, presidente dell'Inter, ha parlato con i giornalisti a margine dell'Assemblea elettiva della FIGC, durante la quale è stato riconfermato come consigliere federale.GRAVINA - "Dà continuità ad un lavoro iniziato qualche anno fa e sono molto positivo. Perché c'è un clima, un aria bella. Sono ottimista, mi auspico un futuro sorridente per il nostro movimento. Gli altri ci guardano e dovremo essere bravi. Rinnovato il mio impegno da consigliere, la mio posizione e impegno? Metto a disposizione la mia esperienza con tanta motivazione e volontà. Sono un uomo nato nel calcio. Giusto che metta a disposizione la mia esperienza. Gravina ha parlato di continuità? C'è tanto di lavorare nell'ambito della valorizzazione delle squadre nazionali, nella politica diretta, nell'ambito delle infrastrutture, non solo gli stadi ma anche le strutture, le infrastrutture dove i giovani possono giocare. Auspico che il governo ci possa affiancare e dare una mano".

DERBY - "Oggi è una giornata in cui parliamo di politica calcistica, quindi evitiamo ogni tipo di polemica. Se c'è rammarico per l'uno a uno nel derby? No assolutamente no. Più nel punteggio o nel rigore non dato? Bisogna sempre accettare tutto".