L'Inter delude all'esordio al Mondiale per Club: come è andata

Non comincia nel migliore dei modi l’avventura dell’Inter al Mondiale per Club. I nerazzurri, alla prima uscita ufficiale con Cristian Chivu in panchina, non vanno oltre l’1-1 contro il Monterrey. Una prova opaca, condizionata da disattenzioni difensive e da un secondo tempo spento, che ha ricordato la dolorosa finale di Champions persa contro il PSG.Il match si sblocca al 25’, con Sergio Ramos che svetta su corner battendo Sommer. L’Inter reagisce e pareggia al 41’ con Lautaro Martinez, che finalizza uno schema da punizione ben costruito con Asllani e Carlos Augusto. Nella ripresa però, i nerazzurri calano vistosamente: Canales colpisce un palo clamoroso e Lautaro spreca l’occasione più ghiotta a tu per tu con Andrada.

Chivu non convince, ora serve vincere con l’Urawa

Cristian Chivu ha confermato l’assetto tattico di Inzaghi, ma i risultati restano deludenti. Gli esordi di Sucic e Luis Henrique non hanno portato la scossa attesa, e la squadra continua a mostrarsi fragile nei momenti chiave. Il calo fisico e mentale nella ripresa è ormai una costante.Sabato l’Inter affronterà gli Urawa Red Diamonds, sconfitti 3-1 dal River Plate, in un match già decisivo per il passaggio del turno.