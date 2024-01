Juve, le 5 notizie di oggi giovedì 18 gennaio 2024

Si avvicina il prossimo impegno dellacontro il, ma è ancoraa far discutere e, soprattutto, le dichiarazioni di”. Poche parole, abbastanza per scatenare la reazione del mondo interista su Massimiliano, protagonista con le sue dichiarazioni nel post Juve-Sassuolo. Ma non solo, quella di oggi è stata una giornata intensa anche sul fronte mercato, con una trattativa che è prossima allo sbloccarsi, mentreprepara le valigie, anche se con l’Atletico Madrid non è ancora chiusa. Inoltre, da segnale i passi avanti tra Juventus esul fronte rinnovo.