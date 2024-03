Con il successo contro il Bologna l'di Simone Inzaghi ha raggiunto un traguardo storico, eguagliando il numero di vittorie consecutive in partite ufficiali del club: sono 13, come quella di Roberto Mancini nel 2008. Anche ladi Massimilianoha saputo fare altrettanto, nel 2016, così come il Napoli di Luciano Spalletti nel 2022. Superando queste squadre, il record di tutti i tempi appartiene al Milan di Fabio Capello, che nel lontano 1992 conquistò 15 vittorie di fila. I nerazzurri, che ormai vedono lo scudetto, nel prossimo turno di campionato dovranno affrontare il Napoli.