INTER PRIMA PER I RIGORI A FAVORE



LA CLASSIFICA

C'è ancora molta amarezza in casa Juve all'indomani della sconfitta contro il Napoli, avvenuta al termine di una gara quasi perfetta, dove l'unico rammarico è quello di aver sprecato tanto, forse troppo. Il riferimento non va soltanto alle occasioni sciupate da Vlahovic, ma anche a quelle di Cambiaso e Rugani, che avrebbero potuto dare un'altra impronta alla gara. La squadra di Allegri perde per effetto del primo calcio di rigore contro assegnato in questa stagione, sbagliato da Osimhen e respinto da Szczensy, dove sulla ribattuta successiva si è avventato prima di tutti Giacomo Raspadori.Ma se a fare notizia è stato, appunto, il primo tiro dal dischetto assegnato contro i bianconeri, non sembra più farla, invece, quella dell'ennesimo calcio di. Il riferimento va a quello che gli è stato cocnesso pochi istanti fa nella gara contro il Genoa, con il contatto tra Barella e Frendrup che ha lasciato molti dubbi.Al secondo posto troviamo la Roma con 10 rigori a favore, seguita dal Napoli con 8. Di seguito la classifica al completo.INTER 11ROMA 10NAPOLI 8MILAN 7SASSUOLO 7VERONA 6FROSINONE 6FIORENTINA 6BOLOGNA 5JUVENTUS 5LAZIO 4EMPOLI 4LECCE 4UDINESE 3CAGLIARI 3MONZA 3ATALANTA 3GENOA 2SALERNITANA 1TORINO 1