Lino Banfi, attore e tifoso della Roma, è stato intervistato dal programma “il Diabolico e il Divino”, in onda su New Sound Level 90FM raccontando un aneddoto su Chiellini: "Come è nato il Porca puttena portafortuna per la Nazionale? Il giorno prima degli Europei volevo fare gli o a questi ragazzi ma non avevo il numero di Mancini perché non lo conosco personalmente. Poi mi ricordai di avere quello di Chiellini, gli mandai un messaggio “Ciao sono Lino Banfi ti posso chiamare?” invece mi ha chiamato lui e come rispondo mi dice “Vaffanculo” e riattacca. Pensava fosse uno scherzo che non ero io. Poi ha capito, mi ha richiamato, si è scusato. Io c’ero rimasto pure un po’ male, dopo tanti anni che non lo sentivo e gli ho spiegato quello che gli avrei mandato un video messaggio doveva far vedere al mister nel quale dicevo: tu sei stato uno dei più bravi a Covercieno ma segui quello che ti dico io: Spinazzola Immobile. Non è che Spinazzola deve restare immobile, ma deve passarla a Immobile e come segna deve dire porca puttena alla telecamera, così capisco che è dedicato a me”