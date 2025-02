L'infortunio di Renato Veiga: confermata la lesione, il comunicato della Juventus

si è sottoposto agli esami strumentali presso il Jmedical nella giornata di giovedì 20 febbraio, dopo l'infortunio patito contro ilinLa partita del difensore portoghese, al Philips Stadion, è durata soltanto 12 minuti quando il portoghese è stato costretto a chiedere il cambio dopo un contrasto nel quale ha accusato un dolore nella zona del tallone destro.Immediatamente sostituito, il numero 12 bianconero ha lasciato il campo per fare spazio ad Andrea Cambiaso e proprio in questi minuti è arrivato il verdetto che aumenta, ancora una volta, la situazione di emergenza in casa bianconera.

Il comunicato della Juventus

Bollettino medico | Le condizioni di Renato Veiga — JuventusFC (@juventusfc) February 20, 2025

La Juventus, attraverso un comunicato ufficiale ha chiarito l'entità dell'infortunio che costringerà il difensore portoghese allo stop.Il comunicato ufficiale della Juve a proposito dell'infortunio di Renato Veiga."Renato Veiga, uscito durante il primo tempo della gara contro il Psv Eindhoven, nel pomeriggio di oggi è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato la lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra. I tempi di recupero saranno valutati in funzione della sintomatologia".