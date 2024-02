Le parole di Linetha Marca:"Se conosco la Spagna? Sì, sono stata in Spagna molte volte. A Barcellona, ​​Ibiza, Malaga... devo ancora visitare Madrid. È un paese che amo, è incredibile. Parlo un po' di spagnolo e capisco molto perché quando giocavo in Olanda andavo a lezione tutte le settimane. Sono anche una grande tifosa della squadra maschile del Barcellona. Quando ero piccola amavo Ronaldinho e penso che il suo periodo al Barcellona sia stato il migliore. Giocare in Spagna? Se esistesse la possibilità ci penserei perché amo il Paese".