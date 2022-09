Spazio ai giovani. Max Allegri cambia tanto in vista del match con la Salernitana, un po' per forza e un po' per scelta, e vara la linea verde. Si va verso la prima volta da titolare di Nicolò Fagioli e un'altra (ma non ultima) occasione per Moise Kean, oltre all'ormai "veterano" Fabio Miretti. In particolare, gli occhi sono puntati su Fagioli. Il punto di svolta per Fagioli è arrivato con la chiusura del mercato, scrive il Corriere dello Sport, dopo un'estate iniziata da titolare nel 4-3-3 di Allegri dopo l'infortunio di Paul Pogba, almeno per tutto il precampionato. Il rinnovo di contratto sembrava coincidere con la certezza della permanenza, ma - si legge - una condizione non ottimale ha accompagnato le continue voci legate a un altro possibile prestito con mezza serie A in coda per lui. Poi due cessioni lo hanno tenuto alla Juve e ora ha sua occasione.