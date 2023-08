Come racconta Gazzetta, Lindstrom ha firmato un contratto che lo legherà al Napoli per le prossime cinque stagioni e percepirà un ingaggio di 2 milioni di euro; all’Eintracht invece ne sono andati 25 per il suo cartellino. Era seguito da tempo dall’area sportiva: non sorprende, infatti, che col passaggio diallafosse diventato anche un obiettivo dei bianconeri, che però non hanno mai approfondito.