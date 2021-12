"Il 2021? Il nostro anno peggiore". Non ha dubbi il managerche, secondo quanto riportato da Calcio e finanza, ritiene che il suo fondo di investimento quotatostia vivendo la sua peggiore performance da quando ha iniziato la sua attività. Lindsell Train è noto nel mondo del calcio italiano anche per essere ildellacon una quota dell'11,3% del club bianconero alle spalle di, holding della famigliache ne detiene la maggioranza per il 63,8%. Il fondo è inoltre socio anche del. "Non farò previsioni irriverenti o compiacenti sulle prospettive di Lindsell Train Limited, poiché stiamo probabilmente vivendo il peggior periodo di performance relativa degli investimenti nei nostri 20 anni di storia", le parole di Train, riportate da Bloomberg.