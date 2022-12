, fondo inglese che rappresenta il secondodelladopocon una quota dell', ha commentato le dimissioni deldel club bianconero.- Queste le parole, riportate da Calcio e Finanza: "L'intero CdA si è dimesso in risposta all'indagine in corso da parte dellae dellasu presunte irregolarità contabili. È troppo presto per commentare i procedimenti poiché la situazione è ancora in evoluzione, ma continuiamo a confrontarci con la dirigenza del club".- Come spiega C&F, Lindsell Train è una società di investimento mobiliare fondata nel 2000 dai broker, che dopo aver lavorato insieme nelle maggiori istituzioni finanziarie si sono messi in proprio. Specializzata soprattutto nella gestione di mandati di investimento per conto di clienti istituzionali, è per oltre il 73% ancora nelle mani dei due fondatori. Tra le società sportive di cui detiene le quote, oltre alla Juventus, anche il(di cui ha in mano il 20%) e il. Lindsell Train, inoltre, ha partecipazioni in Nintendo, Prada e Heineken.