AFP via Getty Images



Ronaldo-Al Nassr, i dettagli dell'accordo: cifre e staff personale

Tutto per trattenere Cristiano Ronaldo; l'Al Nassr ha cercato in qualsiasi modo di convincere il fuoriclasse portoghese a rimanere con il club saudita, riuscendoci visto che ha rinnovato il contratto che era in scadenza. Stando a quanto riportato da Forbes, Ronaldo percepiva già uno stipendio da 270 milioni di euro. Il suo biennale, ora, sarà tuttavia il più redditizio della storia dello sport per un valore di circa 570 milioni di euro. Di seguito tutti i dettagli dell'accordo.

Ronaldo riceverà un bonus alla firma di 28,6 milioni di euro, che salirà a 44 milioni se rispetterà il secondo anno di contratto. Secondo quanto riporta il Sun, al portoghese sarebbe stata assegnata anche una quota del 15% del club, per un valore di 38,6 milioni. Sempre secondo il Sun l'Al-Nassr avrebbe garantito a Ronaldo e alla sua famiglia uno staff di 16 persone che lavoreranno a tempo pieno per loro fra cui tre autisti, quattro governanti, due chef, tre giardinieri e quattro addetti alla sicurezza, che saranno pagati dal club per un costo di circa 1,6 milioni di euro. Ma non è finita qui, aggiunge Corriere.it. C'è da aggiungere infatti i 4,7 milioni di euro per l'utilizzo di un jet privato e la promessa di accordi di sponsorizzazione con aziende saudite che potrebbero raggiungere i 70 milioni.