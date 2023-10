Solo pochi minuti nel finale perel match vinto dal Tottenham contro il Liverpool. Non una sorpresa la scelta di Ange Postecoglou, che non lo considera una delle prime scelte per il centrocampo degli Spurs. Non a caso, già in estate il giocatore era stato vicino all'addio ma l'operazione con l'Atletico Madrid non si concretizzò. Il norvegese rimane sul mercato, può uscire anche a gennaio ma servono le giuste condizioni.Nei giorni scorsi è trapelato l'interesse della Juventus, che ha incontrato gli agenti i suoi nuovi agenti a dimostrazione che Cristiano Giuntoli è pronto a sfruttare l'occasione se ci sarà. Gli ostacoli sono duecon Simeone che non ha abbondato all'idea di ingaggiarlo tanto che è in programma una nuova missione a gennaio. E poi, come riferisce calciomercato.com, c'è la questione economica che rende l'operazione non facilcondizione necessaria per permettere ai bianconeri di affondare il colpo. Situazione comunque da monitorare perché la Juve ha messo anche Holjbjerg nella lista dei centrocampisti.