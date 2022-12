Il difensore dellaElenaha parlato ai giornalisti presenti dopo la gara contro la Juventus Women. Queste le sue parole:"Il nostro atteggiament è così: difendiamo attaccando. Questa è la mentalità del mister. Sapevamo di essere stanche ma anche loro lo erano. In realtà, non siamo state alte come quanto dovevamo, forse dovevamo pressarle di più per metterle in difficoltà, si è visto nel secondo tempo. Infatti, nei primi 5 minuti di entrambi i tempi abbiamo segnato. Purtroppo poi qualcosa si è spento, la stanchezza si è fatta sentire, ma non è un alibi"."Non dimentichiamoci che siamo prime, sapevamo che oggi non si decideva niente perché il campionato è lungo. È chiaro che non siamo contente. C’è rammarico e dispiacere per non aver visto la vera Roma, che è spumeggiante e vuole imporre il proprio gioco. Credo che la stanchezza si sia fatta sentire, ma non deve essere un alibi. Dobbiamo riflettere e analizzare gli errori per ripartire"."Incredibile l’affetto che i tifosi ci stanno dimostrando: oggi sono stati fantastici, hanno riempito lo stadio. Noi vogliamo renderli più orgogliosi, dobbiamo fare un passo avanti. Queste partite le stiamo affrontando in Champions League, ma sembra che contro la Juventus abbiamo questo timore reverenziale e non riusciamo ad esprimerci. Siamo ancora prime, adesso testa alla Champions per queste due ultime partite che rimangono"."Il campo è il campo. Ognuno difende i propri colori, poi con la Nazionale difendiamo il tricolore compattandoci. C’è sempre rispetto nei loro confronti e forse è arrivato il momento di avere degli arbitri che riescano a gestire la pressione, per evitare queste situazioni"."Siamo ancora prime, però siamo dispiaciute per aver perso una gara contro la Juventus che non meritavamo. C’è da fare i complimenti a loro, forse c’è ancora questo timore reverenziale contro la Juventus che non ci permette di esprimerci al meglio. Dobbiamo analizzare queste situazioni, perché giocando possiamo mettere in difficoltà chiunque. Ogni tanto qualche sberla fa bene, per tornare umili e per continuare fino al nostro grande obiettivo".