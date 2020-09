7







di Andrea Menon

Il mercato inizia oggi. E' l'1 di settembre, data del via ufficiale alle tarttative, con tutti i club impegnati già da qualche settimana in trattative, approcci e chiacchierate. per rinforzare la propria rosa, per sistemare i bilanci, per far quadrare i numeri. Sì, perché ogni anno chi si occupa del calciomercato deve fare i conti con molti parametri, di diversa natura, sui quali regolare la propria rosa: uno di questi è dato dalle liste Uefa e Serie A, che costringono a delle scelte, come già visto nel recente passato. Soprattutto in Europa le limitazioni all'acquisto sono molte e corrispondono sia ai giocatori provenienti da settori giovanili non italiani, sia da coloro che non sono stati formati dalla Juve in età da settore giovanile. Come funzionano?



LE LISTE - Ogni club, si legge sul sito Uefa, deve consegnare due liste di giocatori, indicando dati come il numero di maglia, la data di nascita e la nazionalità di ognuno. La Lista A deve essere inviata dalla federazione pertinente per essere verificata, convalidata e inoltrata alla UEFA, può avere massimo 25 giocatori, due dei quali devono essere portieri. Almeno otto posti devono essere riservati a 'giocatori cresciuti localmente', cresciuti nel club, ovvero iscritti sui registri di un club per tre anni dai 15 ai 21 anni di età, o cresciuti nella federazione, ovvero iscritti sui registri di un altro club della stessa federazione per tre anni dai 15 ai 21 anni di età, ma nessuna squadra può avere più di quattro giocatori cresciuti nella federazione tra gli otto 'locali' della Lista A. Se una squadra ha meno di otto giocatori provenienti dal vivaio, il numero massimo si riduce di conseguenza. In Lista B, invece, possono essere inseriti i giocaoti nati dal 1° gennaio 1999 in avanti, che hanno avuto l'idoneità a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal 15esimo anno in poi. I club possono inserire un numero illimitato di giocatori in Lista B durante la stagione, ma la lista deve essere consegnata entro le ore 24:00 della vigilia di ogni partita. Meno limitante risulta la lista della Serie A, che annovera più giocatori e meno vincoli: 25 giocatori, di cui 17 calciatori sono liberi da qualsiasi vincolo, mentre i restanti otto devono essere cresciuti nel club di riferimento (quattro) o in in Italia (quattro). Non vanno inseriti gli Under 21, per cui non ci sono limitazioni. Questa la differenza principale con il modello europeo.



