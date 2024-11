Lille-Juventus, come sta Douglas Luiz?

La Juventus scenderà in campo domani alle ore 21 a Lille per la sfida di Champions League. Per il match di domani sera è ritornato nell'elenco dei giocatori a disposizione il centrocampista brasiliano Douglas Luiz. Il tecnico della Juventus ne ha parlato oggi in conferenza stampa ( QUI l'integrale). Queste le sue parole:- "Uno in più che potrà aiutare. Dall'inizio o subentrando, contenti di averlo. Non avremo Milik, Bremer e manca ancora Nico Gonzalez. Gli altri stanno bene".