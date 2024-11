Lille-Juventus, minuto di silenzio, il motivo

La Juventus scenderà in campo domani alle ore 21 per la sfida di Champions League contro il Lille. La UEFA ha disposto un minuto di silenzio prima del calcio d'inizio della sfida di domani sera. Il motivo:- "La UEFA ha disposto un momento di silenzio in tutte le partite delle competizione per club di questa settimana in memoria delle vittime delle inondazioni mortali a Valencia e di tutti coloro che sono stati colpiti nella regione e oltre".